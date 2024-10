Gerry Scotti parla del suo patrimonio da 40 milioni di euro, “A me non mi compri”

0 Condivisioni Facebook Twitter

In una recente intervista al settimanale Gente, Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, ha parlato apertamente del suo salario, sostenendo di non essere influenzato dai guadagni nelle sue scelte lavorative. “Da buon mediano ho i soldi sufficienti per ritenermi appagato e per non compiere nessuna scelta per soldi. A me non mi compri” ha dichiarato il popolare conduttore.

Il fatturato delle attività di Gerry Scotti

Nell’ultimo anno, la Gerry Scotti Spa ha raggiunto un fatturato complessivo di circa 6 milioni di euro, con guadagni netti pari a 4,3 milioni. Gli investimenti consolidati della società, tra immobilizzazioni materiali e finanziarie, si attestano a circa 40 milioni di euro. Solo lo scorso anno, l’azienda ha registrato ricavi pari a 4,5 milioni di euro, riportando un utile di 2,3 milioni, con liquidità disponibili che ammontano a 5,5 milioni di euro.

La holding GTI e le società controllate

Al vertice delle attività finanziarie di Scotti si trova la holding GTI, che ha generato un fatturato di 541.230 euro e ha registrato utili di 2,1 milioni di euro provenienti integralmente dai dividendi delle quattro società controllate. La holding dispone di immobilizzazioni per 19,7 milioni, di cui 11 milioni in immobili. Tra le società controllate, la principale è la Good Time Production, che si occupa anche di parte delle attività televisive di Scotti.

Investimenti immobiliari

Oltre alle attività imprenditoriali, Scotti ha investito in immobili di pregio. Possiede tre appartamenti a Milano e una villa ad Alassio per un valore stimato complessivo di 5,7 milioni di euro. A Milano è anche usufruttuario di una proprietà di 13,5 vani, stimata in 3,1 milioni di euro.

L’investimento a Pavia

Legato alla città natale, Pavia, Scotti ha fondato la Nuovo Cinema Pavia (NCP), società proprietaria dell’immobile che ospita il Movie Planet cittadino. Nonostante la perdita di circa 120 mila euro lo scorso anno, la NCP dispone di un grande immobile del valore di 16,6 milioni di euro, che contribuisce al patrimonio della società.