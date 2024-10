Incidente nella notte, auto esce fuori strada, un ragazzo muore, altre quattro intrappolati nelle lamiere, sono gravi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella notte tra giovedì e venerdì, un grave incidente ha coinvolto cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni nel comune di Carugo, lungo la strada provinciale Arosio-Canzo. Uno di loro ha perso la vita.

L’incidente e le prime ipotesi

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, guidata da uno dei giovani, sarebbe uscita di strada all’altezza della località Cascina Sant’Isidoro. L’ipotesi avanzata è che il conducente abbia perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva, ma le cause sono ancora al vaglio dei Carabinieri di Cantù.

L’intervento dei soccorsi

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha segnalato che l’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. All’arrivo dei soccorsi, composti da quattro ambulanze e tre automediche, i sanitari hanno trovato uno dei ragazzi già deceduto e gli altri intrappolati tra le lamiere dell’auto. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per liberare i feriti, che sono stati poi trasportati in vari ospedali della zona.

Le condizioni dei feriti

Due ragazzi sono stati trasferiti al San Gerardo di Monza, uno all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, mentre l’ultimo è stato portato al Niguarda di Milano con un elicottero. Due di loro restano in condizioni critiche e in prognosi riservata, mentre gli altri due, sebbene in gravi condizioni, non sarebbero in pericolo di vita.