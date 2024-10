Ciao Maschio, Rocco Siffredi ospite di Nunzia De Girolamo, “Il mio erede? Francesco Totti”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sabato 26 ottobre, nella puntata di Ciao Maschio su Rai 1, Rocco Siffredi è stato ospite di Nunzia De Girolamo, lasciandosi andare a commenti audaci su Francesco Totti durante uno dei giochi del programma.

Le dichiarazioni di Siffredi su Totti

Durante l’intervista, la conduttrice Nunzia De Girolamo ha chiesto a Siffredi se avesse mai pensato a coinvolgere qualcuno nel suo lavoro come possibile erede. “Tu ogni tanto prendi questa passione con qualcuno che deve essere il tuo erede o fare un film con te…”, ha scherzato la De Girolamo. A questo punto, Siffredi ha risposto citando Francesco Totti: “L’avevo detto finora solo su Totti. Lo conosco molto bene… ma su questo tema non chiedetemi di dire di più”, ha dichiarato l’attore.

Siffredi ha poi aggiunto: “Totti è proprio oltre. Potrebbe rinascergli la carriera oggi stesso. Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A, ma magari venisse da noi a scuola a Budapest. Totti ha il dono”, alludendo a un talento naturale che potrebbe esprimersi anche al di fuori del calcio.

Totti al centro del gossip

Le dichiarazioni di Siffredi arrivano in un momento in cui Francesco Totti è di nuovo al centro delle cronache di gossip. Recentemente è stato avvistato all’uscita di un hotel nel centro di Roma in compagnia della giornalista Marialuisa Jacobelli, la quale non ha smentito i rumors di un flirt con l’ex capitano della Roma.

Le rivelazioni di Siffredi aggiungono un ulteriore capitolo alla crescente attenzione mediatica attorno a Totti, che continua a essere una figura di grande interesse, sia per il suo passato calcistico che per le vicende personali.