Prete s’innamora e fugge con i soldi di sei chiese lasciate sul lastrico, la furia dei parrocchiani

Le comunità di sei parrocchie della diocesi di Alba sono scosse da un caso di ammanchi finanziari che coinvolge Don Thomas, ex sacerdote, ora in attesa di un figlio.

La scoperta dei debiti

Negli ultimi giorni, i parrocchiani di sei comunità della diocesi di Alba, in provincia di Cuneo, hanno scoperto che nelle casse parrocchiali mancavano fondi amministrati fino a poco tempo fa da Don Thomas, ex parroco delle chiese coinvolte.

Il Vicario vescovile ha confermato l’esistenza di debiti, annunciando che la Curia si farà carico del loro saldo. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla decisione di Don Thomas di abbandonare il sacerdozio, dichiarando di essere innamorato di una donna, dalla quale aspetta un figlio.

La reazione dei parrocchiani

I fedeli delle parrocchie si sono dichiarati profondamente delusi e traditi dal comportamento di Don Thomas. Molti di loro hanno sottolineato come i fondi donati fossero destinati alla gestione delle chiese. “Abbiamo donato quei soldi per la parrocchia, non immaginavamo finisse così”, ha dichiarato una fedele. Un’altra parrocchiana ha aggiunto: “Siamo scioccati. Nei piccoli centri, queste cose si vivono come una faccenda di famiglia”.

Don Thomas non risponde ai fedeli

I problemi finanziari hanno colpito anche altre parrocchie gestite da Don Thomas, provocando un malcontento diffuso. Il portavoce del vescovo ha tentato di minimizzare la situazione, definendola parte delle procedure normali durante il cambio di parroco. Tuttavia, molti parrocchiani restano infuriati e cercano risposte, senza però ottenere alcuna comunicazione da parte dell’ex sacerdote, che ha scelto di non rispondere né ai fedeli né ai media.

Speranza per una risoluzione

Nonostante il malumore, i fedeli sperano che la Curia intervenga al più presto per sanare la situazione e riportare fiducia nella gestione delle parrocchie. Tuttavia, il sentimento di delusione rischia di persistere ancora a lungo tra le comunità coinvolte.