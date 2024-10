Salento, cane randagio amato da tutto il quartiere inseguito e ucciso da un pick-up, la rabbia scoppia sui social

0 Condivisioni Facebook Twitter

La morte di Ettore, un cane randagio molto amato nel quartiere, ha scatenato l’indignazione degli abitanti di Uggiano Montefusco, frazione di Manduria. Una denuncia è stata presentata alle autorità locali.

L’incidente: Ettore investito e ucciso

Domenica 20 ottobre, un tragico evento ha scosso la comunità di Uggiano Montefusco, in provincia di Taranto. Ettore, un cane randagio noto per la sua docilità e affetto verso tutti, è stato investito da un pick-up. L’incidente, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha mostrato come il responsabile non si sia fermato a prestare soccorso.

Le immagini, insieme al numero di targa del veicolo, sono state fornite alle autorità dalle persone presenti sul luogo.

La denuncia e l’indignazione della comunità

L’intera comunità è stata profondamente colpita dalla perdita di Ettore. Alcuni residenti hanno deciso di presentare denuncia alle forze dell’ordine, chiedendo che il responsabile venga individuato e punito.

Il cane, che aveva trovato affetto e cure da parte degli abitanti, è ora al centro di un movimento di sensibilizzazione.

La manifestazione per Ettore

Il video dell’incidente ha iniziato rapidamente a circolare tra le chat locali, suscitando reazioni di dolore e rabbia. Venerdì 25 ottobre, Enrico Rizzi, influencer animalista siciliano, si unirà a una manifestazione di protesta organizzata per ricordare Ettore e chiedere giustizia.

La comunità di Uggiano Montefusco, insieme a diversi gruppi di animalisti, parteciperà a questo sit-in per sensibilizzare ulteriormente sulla violenza contro gli animali.