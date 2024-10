il cane cade in un tombino mentre sta cercando tartufi, il padrone muore soffocato nel tentativo di salvarlo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lucio Pierantoni, 78 anni, è deceduto nel tentativo di salvare la sua cagna Lara, caduta in un tombino durante una ricerca di tartufi a Pianoro, Bologna.

La tragica dinamica dell’incidente

Lucio Pierantoni, un uomo di 78 anni residente a Pianoro, in provincia di Bologna, è morto nel tragico tentativo di salvare la sua cagna Lara caduta in un tombino di cemento. Il drammatico episodio è avvenuto martedì, durante una battuta di ricerca di tartufi. La moglie di Pierantoni, preoccupata per il mancato rientro del marito dalla tartufaia, ha allertato i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche. Il corpo dell’anziano è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco all’interno del tombino, accanto al cane. La causa della morte è stata attribuita ad asfissia meccanica, che ha provocato un arresto cardiorespiratorio.

Il ricordo dell’associazione

Pierantoni era una figura nota e stimata nella comunità locale, in quanto fondatore dell’Associazione Tartuficoltura e Ambiente, attraverso la quale aveva dedicato la sua vita alla valorizzazione del tartufo e della natura. Amici e conoscenti lo hanno ricordato con affetto, sottolineando il suo amore per la Valpiana, dove coltivava tartufi bianchi, e il legame speciale con i suoi cani. “Se n’è andato il nostro caro amico Lucio Pierantoni. Se n’è andato nella sua Valpiana con i suoi cani in mezzo ai suoi pioppi dove coltivava tartufo bianco”, ha dichiarato un amico, ricordandone la dedizione e la passione per la tartuficoltura.

Il saluto della sua associazione e i funerali

Anche l’Associazione Tartuficoltura e Ambiente ha voluto rendere omaggio a Pierantoni, ricordandolo come un amico sincero e disponibile. “Una vita dedicata con amore, curiosità e passione al mondo del tartufo e della tartuficoltura. Perdiamo un amico sincero, schietto e scherzoso, sempre disponibile a dare una mano”, hanno scritto in una nota. Il funerale di Lucio Pierantoni si terrà domani, 18 ottobre, presso la Certosa di Bologna, dalle 11 alle 12.