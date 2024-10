Senatore Lotito si addormenta in Aula durante il Question Time

0 Condivisioni Facebook Twitter

Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, è stato visto addormentarsi durante l’intervento del collega Pierantonio Zanettin a Palazzo Madama, durante il Question Time.

Il momento in Aula

Oggi a Palazzo Madama, il senatore Claudio Lotito, esponente di Forza Italia, è stato sorpreso a dormire durante la sessione del Question Time. Mentre il suo collega di partito, il senatore Pierantonio Zanettin, stava tenendo un intervento, Lotito è stato ripreso dalle telecamere visibilmente addormentato al suo posto. La scena ha suscitato un misto di stupore e ironia all’interno dell’Aula, attirando anche l’attenzione sui social.

Il contesto politico del Question Time

L’episodio si è verificato nel contesto di una discussione su tematiche politiche di rilievo, con gli interventi dei vari parlamentari che si susseguivano durante il Question Time. Nonostante l’importanza dei temi in discussione, l’episodio del sonno di Lotito ha catturato l’attenzione, oscurando in parte i contenuti del dibattito in corso. Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte del senatore o del suo partito riguardo all’accaduto.