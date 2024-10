Foggia, ultimo saluto a Samuel, Michele e Gaetano di 13,17 e 21 anni, migliaia di tifosi riuniti allo stadio Zaccheria

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le salme di Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile, giovani tifosi del Foggia, sono state trasportate a spalla dai tifosi rossoneri e accolte con applausi e cori allo stadio Zaccheria.

Il lutto cittadino e la cerimonia allo stadio

Una folla di circa 10mila persone ha riempito le gradinate dello stadio Zaccheria a Foggia per rendere omaggio ai tre giovani tifosi, Samuel Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17 anni) e Gaetano Gentile (21 anni), tragicamente scomparsi domenica scorsa in un incidente stradale.

Le bare bianche, avvolte in sciarpe e bandiere rossonere, sono state disposte sull’erba del campo, di fronte ai familiari e alle autorità presenti. La città ha proclamato il lutto cittadino, con strade interdette al traffico nei pressi dello stadio in concomitanza con le esequie, celebrate dall’arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti.

L’omelia dell’arcivescovo e il messaggio di solidarietà

Durante l’omelia, monsignor Ferretti ha trasformato lo stadio in una “cattedrale” per raccogliere il dolore della città: “Un luogo di sport è diventato una cattedrale”, ha dichiarato. Il vescovo ha ringraziato Foggia per essersi unita al dolore delle tre famiglie e ha sottolineato l’importanza della speranza nella resurrezione:

“La morte di Gaetano, Michele e Samuel è un duro schiaffo, soprattutto per i giovani. Ma essa può essere vinta dalla resurrezione di Gesù“. Le parole dell’arcivescovo hanno toccato profondamente i presenti, che si sono stretti in un caloroso abbraccio simbolico intorno alle famiglie delle vittime.

L’omaggio finale e il ricordo degli ultras

Al termine della cerimonia, i feretri sono stati portati sotto la Curva Nord dello stadio, dove i tifosi hanno scandito i nomi di Samuel, Michele e Gaetano.

Luciano Mazzola, rappresentante degli Ultras 1980, ha ricordato i tre giovani come “gli angeli custodi dello Zaccheria” e ha rivolto un pensiero alle famiglie delle vittime. In chiusura, ha esortato i giocatori del Foggia a vincere il campionato in onore dei tre ragazzi, il cui sogno era vedere la propria squadra trionfare.