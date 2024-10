Settebello sospeso per sei mesi dopo aggressione a arbitri alle Olimpiadi di Parigi 2024

0 Condivisioni Facebook Twitter

La Nazionale italiana di pallanuoto è stata sospesa per sei mesi a seguito di una violazione del Codice di Integrità dell’Unità per l’Integrità degli Sport Acquatici, avvenuta dopo la sconfitta contro l’Ungheria alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La violazione e la sospensione

Il Settebello, la Nazionale italiana di pallanuoto, ha ricevuto una pesante sanzione dall’Unità per l’Integrità degli Sport Acquatici per violazione dell’articolo 5 del World Aquatics Integrity Code. Il provvedimento arriva a seguito di un episodio di aggressione fisica e verbale nei confronti degli arbitri, avvenuto dopo la controversa sconfitta contro l’Ungheria ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Secondo quanto riportato da L’Equipe, alcuni giocatori e l’allenatore Sandro Campagna avrebbero aggredito gli ufficiali di gara nel parcheggio del palazzetto dopo la partita, scatenando polemiche e portando alla decisione della sospensione.

La multa e le conseguenze della sospensione

Oltre alla sospensione per sei mesi, il Settebello è stato multato per un importo complessivo di 100mila dollari. La metà della sanzione dovrà essere pagata entro 90 giorni, mentre la restante parte sarà applicata solo nel caso in cui si verifichino ulteriori violazioni del Codice di Integrità prima del 17 ottobre 2026. La squadra, che non potrà partecipare alle competizioni internazionali durante il periodo di sospensione, dovrà rinunciare alla prossima World Cup, in programma dal 5 al 17 febbraio 2024 a Doha. Questo rappresenta un duro colpo per la pallanuoto italiana, che si trova ora ad affrontare le conseguenze di un grave incidente disciplinare.

Le polemiche post-partita e la reazione della Federazione

La sconfitta contro l’Ungheria, avvolta da misteri e polemiche, aveva suscitato molte discussioni anche all’interno della Federazione internazionale. Nonostante la decisione iniziale non avesse portato a provvedimenti immediati, la successiva aggressione nei confronti degli arbitri ha aggravato la situazione, portando alla severa sanzione per l’intera squadra. Il Settebello, campione olimpico e mondiale, dovrà ora riorganizzarsi e affrontare il periodo di squalifica in attesa di tornare in competizione.