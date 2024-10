Jannik Sinner è insuperabile, in finale al Six Kings Slam: battuto Djokovic in tre set

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’altoatesino Jannik Sinner ha raggiunto la finale del torneo esibizione Six Kings Slam a Riad, Arabia Saudita, sconfiggendo Novak Djokovic in un match avvincente.

La vittoria contro Djokovic

Jannik Sinner ha conquistato un posto nella finale del torneo esibizione Six Kings Slam, superando il serbo Novak Djokovic in tre set. L’italiano ha dominato il primo set con un netto 6-2, dimostrando grande solidità. Il secondo set è stato più equilibrato, con Djokovic che è riuscito a portare il match al tie break e ad aggiudicarselo per 7-6, rimanendo in gara. Il terzo set è stato un vero e proprio testa a testa, ma Sinner è riuscito a fare il break decisivo nel nono game, chiudendo poi l’incontro con un ace e vincendo 6-4. Questa vittoria rappresenta la quinta consecutiva contro Djokovic.

L’attesa per la finale

Sabato, Sinner affronterà in finale uno tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, che si sfideranno nell’altra semifinale. Il match promette di essere spettacolare, con Sinner pronto a giocarsi il titolo contro uno dei due campioni spagnoli.