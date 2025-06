Bari, Tir si schianta contro il guardrail sulla Statale 16: traffico in tilt a San Giorgio

Violento impatto nel pomeriggio del 16 giugno: camionista ferito, lunga coda sulla carreggiata sud. Mattinata nera anche a Polignano.

Incidente nel pomeriggio sulla Statale all’altezza di San Giorgio

Paura nel pomeriggio di lunedì 16 giugno lungo la Statale 16, in direzione sud, all’altezza del quartiere San Giorgio, a Bari. Un tir si è schiantato violentemente contro il guardrail per cause ancora da chiarire. L’impatto ha provocato gravi disagi alla circolazione, con traffico paralizzato per diversi chilometri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118, che ha prestato soccorso al conducente del mezzo pesante. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, l’autista ha riportato ferite, ma al momento non sono state comunicate le sue condizioni precise.

I rilievi sono stati affidati agli agenti intervenuti sul posto, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che il tir possa aver perso il controllo a causa di un guasto tecnico o di un malore del conducente.

Mattinata da incubo sulla Statale: altro tir si ribalta a Polignano

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile per la viabilità nel Barese. In mattinata, infatti, un altro tir si è ribaltato sulla stessa Statale 16, nei pressi di Polignano a Mare, provocando il ferimento dell’autista e ulteriori disagi al traffico.

Anche in quel caso sono stati necessari lunghi interventi per rimuovere il mezzo incidentato dalla carreggiata e ripristinare la normale circolazione.

Due incidenti in poche ore su un’arteria fondamentale per la mobilità del sud barese: una giornata complicata per automobilisti e autotrasportatori, con conseguenze ancora in fase di valutazione da parte delle autorità.