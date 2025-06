Sbaglia manovra e finisce in spiaggia: auto travolge sdraio a pochi metri dal mare

Un’auto condotta da un uomo di 83 anni ha sfondato le barriere di uno stabilimento balneare e ha invaso la spiaggia, provocando quattro feriti non gravi.

Auto invade il lido: momenti di panico ad Alba Adriatica

Attimi di grande tensione si sono verificati nella tarda mattinata di lunedì 16 giugno ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, quando un’automobile ha perso il controllo ed è finita sulla spiaggia, attraversando uno stabilimento balneare e travolgendo sdraio e ombrelloni. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30 presso lo stabilimento Alba Beach, situato lungo il lungomare.

Alla guida della vettura un turista di 83 anni, il quale, secondo quanto ricostruito dai primi rilievi, potrebbe essere stato colpito da un malore mentre era al volante. L’uomo stava percorrendo il viale del lido quando ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, che ha oltrepassato le barriere di protezione in cemento ed è finita direttamente sulla spiaggia. L’automobile si è fermata a pochi metri dal mare, dopo aver travolto numerose attrezzature da spiaggia.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti. Per fortuna, nonostante la gravità dell’incidente, non si registrano vittime.

Quattro feriti e area transennata per accertamenti

L’impatto ha causato il ferimento di quattro persone, tutte colpite in modo lieve. Una donna è stata trasportata all’ospedale di Teramo per lesioni agli arti inferiori, mentre altri tre bagnanti sono stati accompagnati al presidio ospedaliero di Sant’Omero in codice verde. Anche l’automobilista è stato sottoposto a controlli medici.

Una testimone presente sulla spiaggia ha riferito: “I bambini stavano giocando a pochi metri da lì, abbiamo sentito un botto fortissimo e poi le urla”. Il lido, in quel momento frequentato da numerosi turisti e famiglie, è stato evacuato per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Gli investigatori stanno ora verificando le condizioni del conducente e valutando eventuali responsabilità, mentre l’intera area dello stabilimento è stata temporaneamente interdetta al pubblico.