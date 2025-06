Madre e figlia cadono dal balcone, tutte e due ricoverate in codice rosso, la bambina è gravissima

Una donna e la sua bambina di pochi mesi sono precipitate dal primo piano di una palazzina a Messina. Entrambe sono ricoverate in ospedale, grave la neonata.

Caduta dal primo piano: accertamenti in corso sulla dinamica

È in corso un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato una donna e la sua bambina di pochi mesi a precipitare dal balcone di un’abitazione in via Santa Lucia sopra Contesse, nella zona sud di Messina, nella mattinata di lunedì 16 giugno. Le due, madre e figlia, sono cadute nel vuoto dal primo piano di una palazzina per cause che restano al momento da accertare.

Subito dopo l’impatto, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasferito entrambe all’ospedale Policlinico di Messina in codice rosso. Le condizioni della neonata sarebbero molto gravi, tanto da rendere necessario un trattamento immediato per cercare di stabilizzarla. Anche la madre, una donna di 40 anni, è rimasta ferita e si trova sotto osservazione.

Sul luogo sono arrivati anche gli agenti della squadra mobile, delle volanti e della polizia scientifica, che hanno delimitato l’area dell’incidente e avviato i primi rilievi tecnici.

Ipotesi in fase di verifica: non esclusa la depressione post partum

Secondo quanto riferito da fonti investigative, la donna era in casa con la figlia al momento dell’accaduto, mentre il compagno – padre della bambina – risultava assente. L’uomo, impiegato presso un’azienda che si occupa di cancelli elettronici, è stato avvisato dopo il ricovero delle due e ha raggiunto l’ospedale.

Stando alle informazioni raccolte, la bambina sarebbe la prima figlia della coppia e, da quanto riferito da persone vicine alla famiglia, tra i due genitori non erano noti dissidi o tensioni. Tuttavia, tra le ipotesi prese in esame dagli investigatori, vi sarebbe quella di un possibile episodio legato a depressione post partum da parte della madre.