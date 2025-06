Puglia, schianto fatale con la moto, muore il 44enne Francesco Marinaro, padre di tre figli e imprenditore

Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro: inutili i soccorsi. L’uomo era originario di San Giovanni Rotondo e viveva a Termoli.

Schianto mortale sul viadotto Histonium

Un terribile incidente ha stroncato la vita di Francesco Marinaro, 44 anni, originario di San Giovanni Rotondo, nel pomeriggio di domenica 15 giugno. L’uomo, in sella alla sua Yamaha, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva il viadotto Histonium di Vasto, finendo la corsa contro uno dei muri perimetrali dell’ex poligono di tiro. L’impatto è stato devastante: il motociclista è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco di Vasto e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Una comunità sconvolta: Francesco lascia moglie e tre figli

Francesco Marinaro era padre di tre figli e titolare di un negozio di arredamenti a Termoli. Era molto conosciuto e stimato, non solo per la sua attività, ma anche per il legame con il mondo sportivo locale. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato attonite le comunità di Termoli, San Giovanni Rotondo e Vasto.

I funerali si svolgeranno martedì 17 giugno alle ore 17 nella cattedrale di San Giuseppe a Vasto, dove si prevede la partecipazione di tantissime persone per l’ultimo saluto.

Il cordoglio del mondo del basket: “Un vuoto incolmabile”

Numerosi i messaggi di affetto e cordoglio. Commovente il messaggio del Vasto Basket, che ha ricordato Francesco come “padre di Flavio, oggi nella nostra Under 17, e di Giuseppe, che ha vestito i nostri colori fino alla scorsa stagione. Oggi il nostro cuore è colmo di dolore. Francesco ci ha lasciati, lasciando un vuoto enorme nelle vite di chi lo ha amato. In questi momenti così difficili, vogliamo far sentire alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia il nostro abbraccio più sincero. Siamo loro vicini con tutto il nostro affetto**”.

Anche l’Airbasket Italiangas Termoli ha dedicato un pensiero al fratello di Silvio Marinaro, simbolo della società: “Caro Capitano, desideriamo esprimerti tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto per la scomparsa di tuo fratello. Francesco lascia un vuoto che le parole non possono colmare, ma anche un ricordo che resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di amarlo. Un pensiero commosso va a tutti i suoi cari. Che la terra gli sia lieve**”.