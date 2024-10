Ritrovato in Olanda il piccolo Santiago, il neonato prematuro rapito dal reparto di neonatologia dell’Ospedale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il piccolo Santiago, nato prematuro e rapito dai genitori dal reparto di neonatologia dell’ospedale Robert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois, è stato ritrovato vivo nei Paesi Bassi insieme ai genitori.

Ritrovamento e intervento delle autorità

Le autorità hanno rintracciato i genitori in un hotel ad Amsterdam, dove il neonato era in loro compagnia. “Il bambino è vivo ed è stato curato dal punto di vista medico,” afferma il comunicato rilasciato dalle autorità, citato da Le Monde. La polizia di Amsterdam ha confermato l’arresto della coppia, accusata del rapimento del figlio. Al momento, Santiago è ricoverato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Indagini e cooperazione internazionale

La scomparsa del neonato aveva mobilitato le autorità di più paesi europei, con il ritrovamento dell’auto dei genitori in Belgio già il 22 ottobre. Successivamente, la Procura di Seine-Saint-Denis, rappresentata da Eric Mathais, aveva emesso mandati d’arresto europei contro i genitori, rispettivamente di 23 e 25 anni. Tre persone, tra cui un minorenne, sono state fermate con l’accusa di aver aiutato la coppia nella fuga verso il Belgio.

La preoccupazione per le condizioni di salute del neonato

Santiago, rapito a soli 17 giorni di vita, necessitava di assistenza medica urgente. La Procura e i parenti avevano lanciato un appello ai genitori, chiedendo loro di recarsi presso l’ospedale più vicino. Secondo l’accusa, la coppia temeva di perdere la custodia del figlio, avendo avuto un colloquio con il personale ospedaliero il giorno del rapimento.

Un esempio di cooperazione giudiziaria efficace

Il caso è stato definito da Vincent Macq, procuratore della procura di Tournai-Mons, come “un perfetto esempio di cooperazione giudiziaria internazionale”. La giustizia belga, su richiesta di quella francese, ha collaborato efficacemente, e ora saranno le autorità di Francia e Olanda a gestire i prossimi sviluppi della vicenda.