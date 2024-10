Stivali “scultura” di Diletta Leotta da mille e una notte, costo esorbitante di circa 2.500 euro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Per Diletta Leotta, la nuova avventura televisiva è ormai alle porte. La conduttrice si prepara a guidare La Talpa, che partirà a breve su Canale 5.

L’impegno intenso le ha richiesto tempo lontano dalla sua famiglia, una situazione inedita che ha causato in lei qualche difficoltà, data la distanza dalla piccola Aria. Durante il periodo di lavoro, la bambina è stata con il papà, il calciatore Loris Karius, con cui Leotta si è sposata la scorsa estate. La coppia è spesso visibile sui social, dove condivide momenti della vita privata e lavorativa.

Look di Diletta Leotta: stivali Balenciaga dal design audace

Negli ultimi scatti social, Diletta ha sfoggiato un look che ha catturato l’attenzione dei fan: minigonna, blazer oversize, body trasparente e, come protagonista, un paio di stivali firmati Balenciaga. Gli stivali, modello New Wader della collezione Autunno/Inverno 2024-25, hanno un prezzo di circa 2500 euro e sono caratterizzati da un tacco a spillo e una gamba dritta e ampia, elementi che li rendono particolarmente scenografici.

Stivali, tendenza autunno/inverno 2024-25

Gli stivali sono un must-have per l’autunno: dai cuissardes aderenti ai modelli con tacco alto e gambale largo, le passerelle della Milano Fashion Week ne hanno presentato varie interpretazioni per la stagione 2024-2025. I cuissardes si abbinano perfettamente a minigonne e abitini corti, mentre i modelli con gambale ampio, come quelli scelti da Leotta, completano look essenziali aggiungendo un tocco di stile deciso.

Stivali: il perfetto equilibrio tra moda e comfort

Gli stivali sono l’accessorio ideale sia per chi cerca la comodità che per chi ama seguire le tendenze. Dai biker per un tocco rock ai camperos perfetti con denim, ogni modello trova il proprio abbinamento in base all’occasione e al mood del look, offrendo infinite possibilità di styling per la stagione invernale.