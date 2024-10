Puglia, ciclista investito da un’auto mentre attraversava un incrocio, ricoverato in codice rosso

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ciclista è stato investito questa sera in zona Parco San Felice, al Rione Biccari di Foggia, mentre attraversava l’incrocio tra via Michele Menichella e via Rovelli.

Soccorsi immediati e trasporto in codice rosso

L’incidente ha coinvolto una Fiat Panda, il cui conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso al ciclista. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Policlinico in codice rosso. Le condizioni del ciclista restano ancora sconosciute.

Rilievi della Polizia Locale

Per accertare la dinamica dell’incidente, sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nelle indagini per stabilire le cause esatte dell’accaduto.