E’ giallo sull’omicidio della 19enne Sara Centelleghe accoltellata a morte in casa da uno sconosciuto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia a Costa Volpino, sul lago d’Iseo: Sara Centelleghe, 19 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La giovane, studentessa all’istituto Ivan Piana di Lovere, è stata accoltellata da un aggressore ancora ignoto.

Una fuga disperata dopo l’aggressione

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, Sara è stata colpita con un coltello da cucina.

Dopo l’aggressione, ha tentato di uscire dall’appartamento, lasciando gocce di sangue sul pianerottolo e impronte di un piede sinistro nudo sulle scale, ma è crollata poco dopo. I carabinieri, che indagano sull’accaduto, escludono per ora la pista della rapina.

Le indagini: amicizie e ambiente familiare sotto esame

Sara viveva con la madre, che al momento dell’omicidio era fuori casa. Secondo le prime ricostruzioni, quella notte era in compagnia di un’amica, che si era allontanata per qualche ora.

Al suo ritorno, l’amica ha trovato Sara in una pozza di sangue, con ferite da taglio sul corpo. È possibile che in casa ci fosse anche una terza persona, al momento non identificata.

Tentativo di soccorso e intervento delle forze dell’ordine

La vicina di casa, allertata dall’amica di Sara, ha tentato di rianimarla ma senza successo. Subito dopo, ha chiamato i carabinieri, che sono giunti nell’appartamento di via Nazionale per avviare i rilievi.

L’indagine è ora focalizzata sulle frequentazioni della ragazza e sul contesto familiare, per ricostruire il movente e identificare l’aggressore.