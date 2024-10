Cinque Terre, chiusa per un nuovo crollo alla Via Dell’Amore, tre mesi fa la riapertura, dopo lavori per 23 milioni di euro

0 Condivisioni Facebook Twitter

A soli tre mesi dalla riapertura dopo un cantiere di restauro da 23 milioni di euro, la Via dell’Amore nelle Cinque Terre è stata nuovamente chiusa. Il Parco nazionale delle Cinque Terre ha comunicato la necessità di un’interruzione temporanea a causa di un crollo parziale del costone di roccia, lo stesso che dodici anni fa aveva causato la chiusura del percorso pedonale.

Il crollo e i danni alla galleria paramassi

Le recenti forti piogge hanno aggravato la situazione, provocando il distacco di materiale roccioso che ha colpito la nuova galleria paramassi, parte dei lavori di messa in sicurezza. Le immagini diffuse mostrano danni significativi, con l’armatura del cemento visibile a causa dell’impatto.

Il costone già coinvolto nel crollo del 2012

Il costone di roccia responsabile del distacco era già noto ai tecnici e al Parco, in quanto aveva provocato una frana nel 2012, durante la quale erano rimaste ferite quattro turiste australiane, una delle quali in modo grave. Dopo quell’evento, la Via dell’Amore era stata chiusa a tempo indeterminato, fino alla recente riapertura.