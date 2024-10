Daniele Scardina dopo l’emorragia cerebrale, “Voglio tornare alla vita normale, a camminare da solo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

A 32 anni, l’ex pugile Daniele Scardina, noto come “King Toretto”, sta affrontando una delle sfide più difficili della sua vita. Dopo un malore improvviso che lo ha colpito durante una doccia, Scardina è rimasto sospeso tra la vita e la morte per un’emorragia cerebrale. Le cause, secondo i medici, sono state le lesioni di due vasi sanguigni, probabilmente conseguenza dei tanti colpi subiti durante la carriera da pugile.

La lotta dopo il coma

Scardina è stato in coma per un mese e mezzo e, al suo risveglio, non era più il pugile dal gancio potente, ma un uomo che doveva reimparare ogni movimento. Nel servizio di Le Iene, il pugile ha raccontato di non ricordare nulla di quel periodo e che oggi i suoi sogni sono a occhi aperti, rivolti al futuro e alla possibilità di tornare a camminare e a vivere una vita autonoma. “Voglio tornare a vivere da solo non appena riuscirò a muovermi senza aiuti” ha dichiarato.

La vita oggi e la sfida della riabilitazione

Oggi Scardina si trova ad affrontare una lunga riabilitazione: i gesti quotidiani sono ancora difficili, e le barriere architettoniche lo limitano, rendendo necessario l’aiuto della famiglia. In un video andato in onda, appare seduto su una sedia a rotelle, mentre lotta per superare le difficoltà motorie e riesce a mangiare usando la mano sinistra, mentre quella destra necessita di ulteriore recupero.

Il supporto della famiglia e della fede

Accanto a Scardina ci sono la madre, che lo definisce “un angelo che non ha mai perso la speranza”, e suo fratello Giovanni, che ricorda i momenti più duri: “Era arrivato a pesare 63 kg e avevo paura di perderlo”. Scardina attribuisce forza alla sua fede, espressa anche nelle canzoni che ascolta e nelle preghiere prima dei pasti, ricordando che non mollerà mai nella sua battaglia.

Nonostante le difficoltà, “King Toretto” continua a lottare per tornare a camminare e riprendersi quella vita autonoma che, fino a pochi mesi fa, sembrava scontata.