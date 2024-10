La decisione della Roma, fiducia a tempo per Juric, decisiva la sfida contro il Torino

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo la sconfitta subita a Firenze, la Roma ha deciso di confermare temporaneamente Ivan Juric alla guida della squadra. Durante una riunione d’emergenza tenutasi questa mattina, la dirigenza giallorossa ha optato per dare un’ultima chance all’allenatore croato, che sarà giudicato in base al risultato della prossima partita contro il Torino, sua ex squadra. Il match di giovedì potrebbe quindi risultare determinante per il futuro di Juric.

Allenamento posticipato: segnali di possibili cambiamenti

In un’ulteriore scelta che lascia presagire decisioni significative, la sessione di allenamento prevista per le 12 è stata posticipata almeno alle 14, con tutti i giocatori già presenti a Trigoria. Una situazione simile si era verificata a settembre, quando venne esonerato De Rossi. La tensione resta palpabile, e la sfida contro il Torino si profila come una prova cruciale per la permanenza di Juric sulla panchina della Roma.