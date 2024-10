Maltempo Sardegna, proseguono le ricerche del 41enne Davide Manca, travolto da un’onda in piena con la sua Jeep

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sono riprese all’alba di oggi le ricerche di Davide Manca, 41enne di Cagliari disperso da sabato a causa del maltempo che ha colpito la Sardegna meridionale. L’uomo è stato travolto da un’ondata di piena mentre attraversava un corso d’acqua a Monte Arcosu nel territorio di Siliqua. Squadre di vigili del fuoco, Speleo Alpino Fluviali e soccorso alpino stanno perlustrando palmo a palmo l’area nella speranza di trovare tracce del velista.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, Manca stava guidando la sua Jeep Wrangler verso un rifugio, dove avrebbe incontrato alcuni amici per una cena. Era l’ultimo di una fila di quattro veicoli, e i suoi compagni, che avevano attraversato poco prima lo stesso guado, hanno assistito impotenti al momento in cui la Jeep è stata travolta dalla piena e trascinata via.

Le difficili condizioni di ricerca

Le ricerche, ostacolate dalle condizioni impervie dell’area devastata dalle esondazioni, vedono impegnati decine di soccorritori, tra cui anche una squadra di carabinieri, trasportati in elicottero nella zona di Siliqua. Alcuni frammenti di un fuoristrada compatibili con la Jeep di Manca sono stati ritrovati, ma di lui ancora nessuna traccia. L’uso di droni sta consentendo di sorvolare l’alveo del torrente, reso inaccessibile dal fango e dai detriti.