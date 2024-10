Donna muore per avvelenamento dopo giorni d’agonia, aveva scambiato il fungo velenoso per un chiodino

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una tragica fatalità a Valmareno ha portato alla morte di Ermelinda Aiello, 83 anni, dopo aver ingerito il fungo velenoso Amanita Phalloides scambiato per un commestibile.

La dinamica dell’avvelenamento

La signora Aiello e il figlio Roy erano stati ricoverati più di una settimana fa all’ospedale di Vittorio Veneto con gravi sintomi gastroenterici, riconducibili all’ingestione di funghi velenosi. Avevano scambiato l’Amanita Phalloides per chiodini, con conseguenze devastanti per il fegato. L’anziana, già compromessa da altre patologie, tra cui un’infezione da Clostridium e il Covid, non è sopravvissuta. Il figlio Roy è invece fuori pericolo.

Cordoglio della comunità e avvertenze della sindaca

La comunità locale, attraverso le parole della sindaca Paola Carniello, ha espresso vicinanza alla famiglia. La sindaca ha invitato la cittadinanza a rivolgersi al servizio micologico dell’Ulss 2 prima di consumare funghi raccolti autonomamente, per evitare rischi di intossicazioni.