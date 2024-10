Tecnico 50enne precipita per 10 metri nel vano ascensore e muore durante una riparazione

0 Condivisioni Facebook Twitter

Fabrizio Nicolò, tecnico 50enne di Reggio Calabria, è morto dopo una caduta nel vano ascensore di un palazzo a Locri, mentre eseguiva lavori di manutenzione. La Procura ha aperto un’inchiesta.

La dinamica dell’incidente

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri in un edificio nel centro di Locri. Fabrizio Nicolò, impegnato in una riparazione all’impianto, è caduto nel vano ascensore per cause ancora da accertare, precipitando per circa dieci metri. Soccorso dal personale del 118 e portato d’urgenza all’ospedale di Locri, l’uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni interne.

Indagini e accertamenti della Procura

La Procura di Locri ha avviato un’indagine sull’incidente, disponendo un’autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare l’eventuale assenza di misure di sicurezza.

Il cordoglio della comunità di Mosorrofa

La scomparsa di Nicolò ha profondamente colpito la comunità di Mosorrofa, dove l’uomo viveva con la famiglia. Molti i messaggi di cordoglio per ricordarlo come persona generosa e impegnata nel sociale, specialmente nell’Azione Cattolica. Un amico ha scritto: “Fabrizio era un uomo esemplare, umile, intelligente, e sempre al servizio della comunità”, sottolineando la perdita significativa per tutta la comunità.