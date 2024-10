Ultimo saluto a Matilde Lorenzi: la giovane promessa dello sci ricordata da una folla commossa, la sorella “Buona discesa libera”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La comunità di Giaveno ha dato l’addio a Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice della Nazionale juniores, scomparsa tragicamente a 19 anni in un incidente durante un allenamento in Val Senales.

La chiesa di San Lorenzo era gremita di familiari, amici e rappresentanti istituzionali, tra cui il ministro dello Sport Andrea Abodi e la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti.

Il commovente ricordo dei familiari

Tra lacrime e commozione, la madre di Matilde, Elena, ha pronunciato parole struggenti: “Hai voluto arrivare di fretta e ora te ne sei andata di fretta. Grazie per averci scelti come genitori”. La sorella Lucrezia, in lacrime, ha letto una lettera toccante, augurando a Matilde una “buona discesa libera” e promettendo di essere guidata dalle sue scelte.

L’impegno per la sicurezza sulle piste

Durante la cerimonia, è stato lanciato il progetto #Matildina4safety per migliorare la sicurezza sulle piste da sci, voluto dal padre Alfonso. Il progetto mira a raccogliere fondi per sviluppare sistemi di protezione avanzati, tra cui caschi e protezioni per il collo, coinvolgendo aziende e università. La campagna di raccolta fondi è stata già avviata con una locandina diffusa sui social.

Un addio tra applausi e omaggi alpini

Al termine dei funerali, il feretro di Matilde, coperto dal tricolore e dal cappello da alpina, è uscito tra gli applausi della folla. Le note del silenzio militare e la preghiera dell’alpino hanno segnato l’ultimo saluto a questa giovane promessa dello sport, con la comunità unita nel dolore e nel ricordo di una vita stroncata troppo presto.