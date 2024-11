Alluvione a Valencia: tra le vittime il 28enne calciatore José Castillejo, ex promessa del Valencia

0 Condivisioni Facebook Twitter

La terribile alluvione che ha devastato la regione di Valencia, causando oltre 150 vittime e un numero ancora imprecisato di dispersi, ha colpito duramente anche il mondo del calcio. Tra le vittime della catastrofica DANA – evento meteorologico estremo che ha sconvolto la Spagna – c’è anche José Castillejo, 28 anni, ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Valencia, che ha perso la vita travolto dalla furia delle acque.

Il cordoglio del Valencia e dell’Eldense

Il Valencia CF ha ricordato Castillejo sui suoi profili social: “Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA. José è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace”.

Anche l’Eldense, club in cui Castillejo ha militato nella stagione 2015/16, ha espresso dolore per la sua scomparsa: “Notizie terribili in arrivo a causa della catastrofica DANA. Il CD Eldense esprime profondo dolore per la scomparsa di José Castillejo, ex giocatore rossoblù. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace”.

La carriera di José Castillejo e la risposta alla tragedia

Nato a Valencia il 29 febbraio 1996, Castillejo ha svolto tutta la sua formazione calcistica nella cantera del Valencia, arrivando fino all’Under 18. Nel corso della sua carriera ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana, tra cui Paterna, Torre Levante, Buñol, Recambio Colón de Valencia, CD Roda del Castellón e, appunto, Eldense.

In risposta alla tragedia, il Valencia ha sospeso tutte le attività sportive, compresa la partita contro il Real Madrid. Alcuni giocatori, tra cui Maximiliano Caufriez, Jesus Vazquez e Thierry Rendall, si sono uniti ai soccorsi raccogliendo generi alimentari per i residenti allo stadio Mestalla, diventato un punto di raccolta per le famiglie sfollate dalla città devastata.