Sabrina Salerno e la sua battaglia contro un tumore, “Se serve asporterò il seno, prima dell’intervento tremavo, ho ripreso a pregare”

Dopo aver scoperto un nodulo maligno, Sabrina Salerno ha condiviso il percorso medico intrapreso, tra operazione, terapia ormonale e imminente radioterapia, prevista per dicembre.

La scoperta e il percorso verso l’intervento

Dopo una mammografia di routine, la cantante e showgirl Sabrina Salerno ha ricevuto la diagnosi di un nodulo maligno al seno. La scoperta, avvenuta lo scorso luglio, l’ha portata a sottoporsi rapidamente a una biopsia, come ha raccontato lei stessa:

“Mi hanno chiamata per fare la biopsia e ho capito che era una cosa seria. All’appuntamento mi ha accompagnato una cara amica”.

Da lì ha preso il via un difficile percorso, che ha incluso l’operazione di quadrantectomia, seguita da terapia ormonale e, a partire dal 9 dicembre, radioterapia.

Sabrina Salerno, l’operazione e l’ansia prima dell’intervento

Uno dei momenti più intensi per Salerno è stato il pre-operatorio, quando è stata portata in sala per la quadrantectomia:

“Ero in barella e tremavo tutta, non riuscivo più a gestire l’ansia. Ho chiesto subito di farmi l’anestesia”.

Nonostante la paura, l’intervento è stato concluso con successo, consentendole di evitare la chemioterapia e di concentrarsi sulla terapia ormonale e sulla radioterapia.

Il supporto della famiglia e la riflessione sul significato delle relazioni

Accanto a lei in questo periodo difficile ci sono stati il marito Enrico Monti e il figlio Luca Maria, a cui Sabrina Salerno ha voluto rivolgere un pensiero speciale:

“So che la notizia lo ha scosso, ma non lo ha dato a vedere”. La diagnosi le ha anche permesso di riflettere profondamente sulle proprie relazioni: “Ho capito chi sono i veri amici e chi si informa solo per morbosità”. Oltre a ciò, ha rivelato di aver ripreso a pregare, come un modo per ritrovare un equilibrio e mantenere la forza di fronte alla malattia.