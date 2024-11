Ancora senza esito le ricerche dei novelli sposi scomparsi nel nulla a pochi giorni dalle nozze

0 Condivisioni Facebook Twitter

Pietro e Maria Montanino, una coppia di Cesa, in provincia di Caserta, è scomparsa pochi giorni dopo il matrimonio, lasciando due figli dai nonni. Ricerche in corso nel Napoletano.

La scomparsa di Pietro e Maria Montanino

Cresce l’ansia per Pietro e Maria Montanino, due novelli sposi di Cesa, che risultano dispersi da martedì 29 ottobre. La coppia, unita in matrimonio pochi giorni prima, si era recata dai genitori di lui per lasciare i figli. Dopo aver informato la sorella di Maria di un imprevisto, hanno perso i contatti senza più fare ritorno. Le autorità sono state allertate mercoledì mattina, dando così avvio alle ricerche.

L’appello del sindaco di Cesa e di Frattamaggiore

Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, che aveva celebrato il matrimonio della coppia, ha espresso preoccupazione sui social, chiedendo ai cittadini di segnalare eventuali avvistamenti: “Venerdì scorso li ho uniti in matrimonio, martedì sono scomparsi nel nulla. Vi chiedo di condividere questo post per raggiungere il maggior numero di persone”. Anche il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, ha rivolto un accorato appello alla comunità, esortando i cittadini a collaborare per il ritrovamento della coppia.

La comunità e il coinvolgimento delle forze dell’ordine

La scomparsa di Pietro e Maria Montanino ha scosso le comunità di Cesa e Frattamaggiore. Le forze dell’ordine, supportate dai carabinieri della compagnia di Caivano, hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’allontanamento e stanno perlustrando il territorio. Anche don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, si è unito agli appelli: “Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia”.

La famiglia di Pietro, compreso il padre Pasquale Montanino, continua a sperare in un rapido ritrovamento. “Aiutateci. Sono scomparsi mio figlio Pietro e sua moglie Maria”, ha scritto il padre sui social.