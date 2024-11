Bimbo di 6 anni lasciato solo in strada il primo giorno di scuola, denunciato autista scuolabus

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un autista di scuolabus, 60enne di Istrana, è accusato di abbandono di minore dopo aver lasciato un bambino di 6 anni, iscritto alla prima elementare, in una zona trafficata e senza affidarlo a nessuno. La vicenda ha avuto luogo l’11 settembre, primo giorno di scuola.

Il bambino lasciato in strada e l’intervento della maestra

L’incidente è avvenuto sulla Postumia, all’altezza della rotatoria di Pezzan di Istrana. Il bambino, disorientato e in lacrime, era stato lasciato a una fermata non prevista per la sua età, utilizzata abitualmente dai ragazzi delle scuole medie.

Una maestra di una scuola vicina, passando per caso, ha notato il piccolo in difficoltà, grazie anche alla coccarda sul grembiule che indicava la sua iscrizione alla prima elementare.

Dopo averlo consolato, ha immediatamente allertato le autorità. Il bambino è stato riaccompagnato a casa da una pattuglia della polizia locale, che ha provveduto a rassicurare la madre, ormai in preda all’ansia.

La dinamica e il ruolo dell’autista

Secondo la denuncia, il bambino era stato accompagnato dai genitori a scuola, ma per il ritorno era previsto l’utilizzo dello scuolabus. Tuttavia, durante il tragitto, l’autista avrebbe sbagliato percorso, tagliando circa 300 metri rispetto al percorso consueto e saltando la fermata dove i genitori lo attendevano.

A quel punto, il piccolo, spaventato e confuso, avrebbe chiesto all’autista di scendere. Il 60enne ha così accostato sulla trafficata Postumia e ha lasciato il bambino senza supervisione.

Denuncia e conseguenze per l’azienda di trasporto

La polizia locale di Istrana ha presentato una denuncia d’ufficio alla Procura di Treviso, mentre i genitori hanno formalizzato una querela contro l’autista, che al momento non risulta sospeso dal servizio.

La società Bonaventura Express, responsabile del trasporto scolastico per il comune di Istrana, è stata multata per circa mille euro a seguito dell’incidente.