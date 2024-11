Puglia, esce dall’auto in tangenziale per recuperare un oggetto caduto e viene travolto e ucciso da un’altra auto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo è stato travolto da un’auto sulla tangenziale est di Lecce, all’altezza dell’uscita in direzione Maglie.

La dinamica dell’incidente

Nella mattinata di oggi, un uomo ha perso la vita sulla tangenziale est di Lecce, nei pressi dell’uscita in direzione Maglie. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe accostato la propria vettura e sarebbe scesa per recuperare un oggetto caduto. In quel momento, un’altra auto sopraggiunta lo ha investito. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, l’uomo è deceduto sul posto.

Interventi delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.