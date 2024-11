Puglia, si chiamava Gianni Monittola il 47enne che in tangenziale era sceso dall’auto ed era stato travolto e ucciso da una Mercedes

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia sulla tangenziale Est di Lecce: Gianni Monittola, 47 anni, muore travolto da un’auto mentre era a bordo strada.

La dinamica dell’incidente

La mattina di domenica 3 novembre, lungo la tangenziale Est di Lecce, si è verificato un tragico incidente in prossimità dell’uscita 9A. Gianni Monittola, un uomo di 47 anni originario di Cavallino, è stato investito mortalmente da un veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire le cause del sinistro.

L’ipotesi degli investigatori

Secondo una prima ricostruzione, sembra che Monittola avesse fermato la sua Fiat Punto e fosse sceso dal veicolo per recuperare un oggetto caduto sulla carreggiata. Alcune ipotesi non escludono che stesse cercando di raccogliere frutti a ridosso del guardrail. Le autorità stanno analizzando ogni dettaglio per comprendere esattamente le motivazioni che hanno portato l’uomo a fermarsi in quella posizione pericolosa.

L’investimento e la morte di Gianni Monittola

Il dramma si è consumato rapidamente: una Mercedes in transito lo ha travolto, non lasciandogli scampo. L’impatto è stato così violento da risultare fatale. Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, per Gianni Monittola non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono risultati vani di fronte alla gravità delle ferite riportate dall’uomo.