Arianna David a Verissimo “Convivo con l’anoressia da 30 anni, ho pensato di non andare avanti”

Arianna David, ex Miss Italia, racconta a Verissimo la sua lunga battaglia contro l’anoressia nervosa e le sfide affrontate nella sua vita privata e professionale.

La confessione di Arianna David: 30 anni di anoressia nervosa

Ospite a Verissimo, Arianna David ha aperto il cuore a Silvia Toffanin raccontando il difficile rapporto con il proprio corpo, che la accompagna dall’adolescenza. L’ex Miss Italia ha ricordato i primi segni di anoressia nervosa e le difficoltà di trovare supporto adeguato. “Ora sto bene, non so se ne sono del tutto uscita, ma ho imparato a gestirla”, ha detto, sottolineando il ruolo fondamentale della sua famiglia.

Gli inizi della malattia

David ha raccontato come la sensibilità alle critiche ricevute da adolescente abbia scatenato i primi problemi. “In adolescenza avevo preso qualche chilo e trovavo disegni sul mio corpo in classe. Quei commenti mi hanno segnato più di quanto pensassi”, ha spiegato. Nonostante il successo a Miss Italia, le critiche sul suo aspetto hanno continuato a pesarle profondamente. “Appena ho vinto, si parlava del mio accento romano, delle scarpe, e col tempo ho iniziato a pensare che avessero ragione loro”.

“Mi sa che sono fallita’ ho pensato forse di non andare avanti, non so se ce la avrei fatta. Per me è stato un anno brutto. Sono 33 anni che faccio questo lavoro; ho un marito accanto ma quando ci sono due ragazzi da crescere. Non so per quale motivo sono così fragile. Oggi va meglio. Lunedì scorso mi sono fatta delle ore in ospedale, sono stata male. Ora andremo a fondo e questa ovviamente è la conseguenza della mia alimentazione completamente sbagliato a suo tempo. Ancora oggi, quando metto le foto, mi dicono delle cose così cattive”.

Gli effetti devastanti dell’anoressia

A un certo punto, la David arrivò a pesare solo 39 chili. “Non mi vedevo mai magra abbastanza, mangiavo pochissimo, una carota o un pezzettino di finocchio. La mia percezione era distorta, vivevo di nulla”, ha confessato, ricordando come la malattia le abbia causato perdita di capelli e altri problemi fisici.

Le difficoltà economiche e familiari

Nonostante le sfide personali, l’ex modella ha continuato a prendersi cura dei figli durante momenti difficili, inclusi problemi economici e familiari. “Mi sacrificavo per loro. Ho avuto momenti in cui mi sono sentita fallita, ma nonostante tutto non ho mai smesso di lottare”, ha raccontato tra le lacrime.

Il supporto dei figli

Durante l’intervista, è andato in onda un video con i figli di Arianna David che hanno espresso parole di affetto per la madre: “Mamma non si è mai arresa, ha sempre combattuto”. Un momento emozionante che ha concluso un’intervista carica di dolore e speranza.