Verissimo, Orietta Berti non riesce a trattenere le lacrime, “Mia nipote morta a 20anni, l’ho cresciuta come una figlia”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Orietta Berti si apre sulle emozioni e i ricordi dolorosi di una nipote scomparsa, durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo.

Le lacrime di Orietta Berti per la nipote scomparsa

Oggi, domenica 3 novembre, Orietta Berti è stata ospite di Verissimo insieme ai figli Omar e Otis. Durante la trasmissione, la visione di un video del passato, che ritrae la famiglia al completo, ha commosso profondamente la cantante e i suoi figli. Tra le immagini, infatti, è comparsa anche una nipote scomparsa prematuramente a soli 20 anni, un ricordo che ha riaperto una ferita mai sanata.

La Berti ha spiegato così la sua emozione: “C’era la mia nipotina Orietta che se n’è andata a 20 anni. L’abbiamo cresciuta noi. Era una ragazza bellissima, si è ammalata a 17 anni e a 20 anni se n’è andata.” Ha aggiunto che, per il dolore, la famiglia ha cercato di cancellare gli oggetti che la ricordavano, pur non smettendo mai di parlarne. “La vita ti dà tante gioie e tanti dolori,” ha confessato, trattenendo a stento le lacrime. Silvia Toffanin, colpita dalla commozione di Orietta, si è alzata per abbracciarla.

Il legame di Orietta Berti con i figli

Durante l’intervista, Orietta Berti ha anche parlato del suo amore per i figli e delle sue difficoltà nell’esprimere affetto. “L’unica cosa che mi dispiace è che non gli ho insegnato a baciare,” ha rivelato. Ha spiegato come il carattere riservato e la scarsa espansività emotiva abbiano fatto sì che i figli non siano soliti dimostrarle affetto con baci e abbracci. “Andando avanti con l’età, questa cosa mi manca,” ha ammesso, riflettendo sulle scelte di un tempo.