Tamponamento a catena sulla SS100 a Capurso, direzione Bari, ci sono feriti, traffico bloccato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente sulla SS100 in direzione Bari: coinvolti più veicoli, intervento di diverse ambulanze sul posto.

L’incidente

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla Strada Statale 100 all’altezza di Capurso, in direzione Bari, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto numerosi veicoli. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente diverse ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Al momento, non sono disponibili informazioni precise sul numero e sulle condizioni delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno gestendo la viabilità per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.

Traffico e viabilità

L’incidente ha causato significativi disagi al traffico sulla SS100 in direzione Bari. Si registrano lunghe code e rallentamenti. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità presenti sul posto.

La situazione è in continuo aggiornamento; ulteriori dettagli saranno forniti non appena disponibili.