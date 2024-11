Domenica In, Katia Ricciarelli frecciata velenosa contro la Lucarelli, “Ballando? Ho rifiutato per lei”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ospiti e giudici di Ballando con le Stelle animano Domenica In, tra battibecchi e indiscrezioni. Katia Ricciarelli e Guillermo Mariotto protagonisti.

Gli ospiti di Ballando con le Stelle a Domenica In

Nel pomeriggio di domenica 3 novembre, Mara Venier ha accolto nello studio di Domenica In alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Tra gli ospiti presenti c’erano Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini, accompagnati dalle rispettive maestre di ballo Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen. In qualità di opinionisti, lo studio ha visto la partecipazione di Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli.

La frecciatina di Katia Ricciarelli

Durante il talk dedicato a Ballando con le Stelle, Katia Ricciarelli ha rivelato di essere stata vicina a partecipare allo show condotto da Milly Carlucci, ma di aver sempre rinunciato. Il motivo è emerso in un acceso confronto con Guillermo Mariotto, al quale Ricciarelli ha lanciato una frecciatina, accusandolo di essere influenzato “da quella che ti sta accanto”, riferendosi a Selvaggia Lucarelli, che siede vicino a Mariotto in giuria.

Ricciarelli ha poi aggiunto: “Milly Carlucci mi ha invitato, ma io non sono andata per colpa sua. Alla mia età mi faccio fare l’esame?”, alludendo a Lucarelli. Mariotto, in risposta, ha difeso la collega con ironia: “Non me la toccate perché lei è la regina delle strone. Io e lei ci siamo divisi in la ‘ragione e lo spirito’”*.

Lo scoop di Rossella Erra

Prima della conclusione del talk, Rossella Erra ha lasciato trapelare una notizia che ha sorpreso il pubblico: “Un ballerino e un parente di…”, suggerendo la possibilità di una relazione nata nello show. La rivelazione ha scatenato reazioni e supposizioni, con alcuni utenti di Twitter che ipotizzano si tratti di Anna Lou e del ballerino Nikita. Tuttavia, la stessa Erra ha lasciato intendere che ci sia ancora una questione da risolvere prima di confermare la notizia.