Primo caso di H3N2 in Italia, l’allarme di Bassetti, “Oltre a polmoni e gola colpisce anche il cervello, bisogna vaccinarsi”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Primo caso di H3N2 in Italia: paziente anziano a Genova mostra sintomi neurologici. Medici lanciano allerta per stagione influenzale.

H3N2, il primo caso al Policlinico San Martino di Genova

Al Policlinico San Martino di Genova è stato segnalato il primo caso di virus H3N2 in un paziente di 76 anni, ricoverato presso il reparto di Malattie infettive. L’uomo, affetto da sintomi particolari, ha manifestato la perdita del gusto, non riuscendo nemmeno a riconoscere la moglie. Questo è un caso significativo, secondo gli esperti, per l’impatto del virus non solo sui polmoni e sulla gola, ma anche sul cervello.

L’opinione dell’infettivologo Matteo Bassetti

Il direttore del reparto Malattie infettive del policlinico, Matteo Bassetti, ha sottolineato la gravità della situazione, affermando: “Questo virus dimostra un tropismo non solo respiratorio ma anche neurologico, come già evidenziato dai dati provenienti dall’Australia. E’ importante vaccinarsi”

Rischio sovraffollamento negli ospedali

Secondo Bassetti, l’arrivo di ulteriori casi potrebbe mettere sotto pressione le strutture sanitarie, con una previsione di iperafflusso nei reparti. “Se aumentassero i casi di influenza con complicazioni neurologiche, come encefaliti, si potrebbe creare una situazione di grave difficoltà per gli ospedali”, ha avvertito l’infettivologo.