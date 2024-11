Le lacrime della Regina di Spagna Letizia durante la visita tra gli alluvionati di Valencia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante una visita a Piaporta, la regina di Spagna Letizia si è commossa ascoltando le storie delle vittime della recente alluvione, manifestando profonda empatia.

Un gesto di vicinanza e solidarietà

In visita a Piaporta, la regina Letizia ha mostrato un forte coinvolgimento emotivo dopo aver ascoltato i racconti strazianti delle donne colpite dai recenti eventi alluvionali. Video condivisi sui social media mostrano la regina, visibilmente provata, che si copre il volto e passa le mani tra i capelli mentre cerca di trattenere le lacrime. La scena, con Letizia sporca di fango e segnata dalle difficoltà della situazione, è diventata simbolo della sua empatia verso le vittime.

La contestazione e la reazione della regina

Durante l’incontro, la regina è stata circondata dalle forze di sicurezza quando una donna si è avvicinata per chiarire che la contestazione non era diretta a lei, ma alle autorità locali. “Non è per voi, signora”, ha detto la donna, esprimendo il malcontento rivolto agli amministratori locali. La regina ha accolto le parole con un atteggiamento di comprensione, restando accanto alle vittime e dimostrando sostegno e solidarietà in un momento di dolore e difficoltà.