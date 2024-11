Chi era Claudia Cocchetti, la 32enne morta per un incidente con la moto guidata dal suo compagno

0 Condivisioni Facebook Twitter

Claudia Cocchetti, 32 anni, muore in un incidente motociclistico causato da una macchia d’olio sulla statale 237 del Caffaro. La polizia indaga.

La dinamica dell’incidente

Nel pomeriggio di sabato 2 novembre, Claudia Cocchetti, una biker esperta originaria di Bossico (Bergamo), è deceduta a seguito di un grave incidente motociclistico. Cocchetti viaggiava come passeggera su una Bmw R1250 guidata dal suo compagno quando, a causa di una macchia d’olio lasciata sull’asfalto, la moto ha perso aderenza, sbandando e sbalzandola contro il guardrail. Nonostante indossasse il casco, le ferite riportate nell’impatto sono risultate fatali. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Una passione condivisa

Cocchetti viveva a Sarezzo (Brescia), dove si era trasferita per lavoro. Condivideva con il compagno la passione per le motociclette, e insieme erano soliti partecipare a raduni e lunghi viaggi in moto. La coppia, prima dell’incidente, stava facendo un giro nelle valli bresciane e aveva trascorso del tempo con amici.

Le indagini e l’appello alla cittadinanza

La polizia locale della Val Sabbia ha confermato che l’incidente è stato causato dalla macchia d’olio, trovata sulla statale 237 in una curva nel comune di Barghe. L’uomo che ha perso l’olio sarebbe stato rintracciato in serata, essendosi lui stesso messo in contatto con le autorità. L’uomo avrebbe dichiarato di essersi fermato per verificare la sua moto quando si è accesa la spia dell’olio. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti per valutare eventuali responsabilità.