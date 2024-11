Scontro tra due veicoli, muore 45enne William, nell’auto c’erano sua moglie e i due figli minorenni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Incidente fatale a Priverno: William Marras, 45 anni, perde la vita in uno scontro tra auto; altri quattro feriti trasportati in ospedale.

Scontro mortale lungo la strada dei Monti Lepini

Nel pomeriggio di domenica 3 novembre, un tragico incidente stradale ha avuto luogo lungo la strada dei Monti Lepini nel territorio del Comune di Priverno, in provincia di Latina. William Marras, 45 anni, ha perso la vita nello scontro tra due veicoli. Nell’auto della vittima si trovavano anche sua moglie e i due figli minorenni. I carabinieri della stazione di Priverno stanno conducendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Marras era alla guida della sua Toyota Yaris quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un Suv Jaguar. Il sinistro è avvenuto nei pressi di via Torretta Rocchigiana. Al volante del Suv c’era un trentaseienne che viaggiava in compagnia della moglie e dei loro due figli minorenni. I militari hanno accertato che il Suv, proveniente da Frosinone e diretto verso Latina, ha impattato con la Yaris di Marras all’incrocio con via Torretta Rocchigiana, mentre quest’ultimo stava per immettersi sulla stessa strada provenendo da via Schito.

Il decesso e i soccorsi

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo l’incidente, segnalando la gravità della situazione. I paramedici intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare il quarantacinquenne, eseguendo un massaggio cardiaco, ma le ferite riportate da Marras si sono rivelate fatali, causandone il decesso immediato. La famiglia a bordo del Suv è stata invece trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per ricevere le cure necessarie.