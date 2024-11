E’ morto il bimbo di 10 anni che si era sporto dal balcone per vedere i suoi coetanei giocare a calcio

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il piccolo Gioele, di soli 10 anni, è morto in ospedale dopo la caduta dal terzo piano della casa dei nonni. L’intera comunità è sotto shock.

La dinamica dell’incidente

La tragedia è avvenuta a Castel del Piano, frazione di Perugia, dove il piccolo Gioele si trovava a casa dei nonni per fare i compiti. Nel pomeriggio, il bambino si è recato sul balcone e, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sporto dal parapetto per osservare alcuni coetanei impegnati in una partita di calcio nel vicino campo sportivo. Purtroppo, Gioele ha perso l’equilibrio, precipitando dal terzo piano.

I soccorsi e il tentativo di salvarlo

I residenti, accorsi subito dopo l’incidente, hanno allertato immediatamente i soccorsi. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di stabilizzare le sue condizioni. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate fatali e Gioele è deceduto durante la notte.

Indagini in corso

La Procura di Perugia ha avviato un’indagine per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente, e la salma del bambino è attualmente a disposizione degli inquirenti per eventuali accertamenti. L’intera comunità locale è rimasta profondamente scossa da questa tragedia.

Il cordoglio della comunità

In una nota, l’amministrazione comunale di Perugia ha espresso vicinanza alla famiglia di Gioele, ricordando il piccolo con commozione: “L’amministrazione comunale, con la giunta e il consiglio comunale, si unisce al dolore dell’intera comunità perugina per la scomparsa del piccolo Gioele, deceduto a causa delle ferite riportate in seguito a una caduta dal balcone di casa.” Il Comune ha inoltre rivolto le proprie condoglianze ai familiari, unendosi al dolore di amici e conoscenti colpiti da questa perdita.