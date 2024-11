Vuole vedere gli amichetti giocare ma si sporge troppo dal balcone e cade, bimbo di 10 anni è gravissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di 10 anni è precipitato dal terzo piano della sua abitazione a Castel del Piano mentre si sporgeva per guardare alcuni amici giocare a calcio. Le sue condizioni restano critiche.

L’incidente

Il drammatico incidente si è verificato ieri pomeriggio, quando il bambino si è sporto dal balcone della sua casa per osservare altri bambini che giocavano a calcio nel vicino campetto sportivo. Per cause ancora da chiarire, il piccolo ha perso l’equilibrio ed è caduto sul lastricato dell’appartamento al piano terra.

L’intervento dei soccorsi

Allertati immediatamente dai residenti, i soccorsi sono giunti sul posto con rapidità. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di stabilizzare le sue condizioni. I medici mantengono il massimo riserbo sul suo stato di salute, che resta critico.

L’accaduto e le prime ricostruzioni

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il bambino stesse cercando di salutare i compagni quando ha perso l’equilibrio. L’incidente, secondo le testimonianze, è avvenuto in pochi istanti. I residenti, colpiti dalla tragedia, hanno espresso vicinanza alla famiglia, sperando in un miglioramento delle condizioni del piccolo, tuttora ricoverato in codice rosso.