16enne ha un malore improvviso a scuola, muore subito dopo il ricovero, la famiglia dona gli organi

Uno studente di 16 anni di Cremona è morto dopo un improvviso malore a scuola. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

Il malore improvviso a scuola

Un ragazzo di 16 anni, frequentante il corso professionale del Cr.Forma di Cremona, è crollato a terra improvvisamente mentre si trovava sulle scale della scuola, al termine della lezione. I docenti, accortisi del malore, sono intervenuti subito per prestare soccorso e hanno tentato il massaggio cardiaco. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118.

Trasferimento in eliambulanza e tragico epilogo

Quando i soccorsi sono arrivati in via Cesari, sede della scuola, le condizioni del giovane erano già critiche. È stato quindi disposto il trasporto in eliambulanza verso l’ospedale di Brescia, dove il ragazzo è deceduto. La direttrice dell’istituto professionale, Paola Brignoli, ha espresso il dolore della scuola in una nota: “Siamo tutti costernati. Siamo vicini alla famiglia di Francesco e preghiamo per lui.”

Donazione degli organi e sostegno della comunità

La famiglia, residente in un comune della provincia di Cremona, ha scelto di donare gli organi del ragazzo, gesto che testimonia grande generosità in un momento di profondo dolore. La comunità scolastica e cittadina si è stretta attorno ai familiari, colpiti da una perdita improvvisa e devastante.