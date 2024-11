Cristian cade nella doccia ma pensa che non è nulla di grave, con il passare dei giorni il dolore aumenta, muore a 46 anni per un’infezione

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una caduta domestica inizialmente sottovalutata ha portato alla morte di Cristian Trentinaglia, 46 anni, di Favaro Veneto. L’infezione ha reso vane le cure ospedaliere.

Caduta in doccia e peggioramento del dolore

Circa venti giorni fa, Cristian Trentinaglia, 46 anni, è caduto in casa, scivolando nella doccia. All’inizio, il dolore non sembrava grave e non aveva destato preoccupazioni, tanto che Cristian aveva deciso di non rivolgersi subito al medico. Tuttavia, con il passare dei giorni, il dolore è diventato sempre più intenso fino a risultare insopportabile, portandolo a recarsi in ospedale.

Ricovero all’ospedale dell’Angelo

Cristian, residente a Favaro Veneto e impiegato presso la ditta Gf di impianti idraulici e condizionamento, ha deciso, dopo diversi giorni di sofferenza, di raccontare l’accaduto alla famiglia. Su insistenza dei familiari, è stato ricoverato all’ospedale dell’Angelo, dove i medici hanno immediatamente rilevato la gravità delle sue condizioni. Trentinaglia è stato trasferito in terapia intensiva, dove è stata diagnosticata un’infezione acuta dovuta alla caduta.

Cristian Trentinaglia: una figura amata in città

Nonostante le cure ricevute, Cristian è deceduto ieri mattina. L’ospedale ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso, posticipando i funerali. La comunità di Favaro Veneto è scossa dalla sua scomparsa; in molti ricordano Cristian per la sua gentilezza e le passeggiate con la sua cagnolina. Il presidente della Municipalità, Marco Bellato, ha commentato la tragedia: “Era una brava persona e un vero amico. La sua scomparsa lascia un grande vuoto.”