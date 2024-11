Dimesso il capotreno accoltellato per aver chiesto il biglietto a due passeggeri, l’amaro sfogo della moglie

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo l’aggressione sul treno da Genova a Busalla, il capotreno Rosario Ventura è stato dimesso con 14 giorni di prognosi. La moglie si sfoga sui social.

L’aggressione durante il servizio

Rosario Ventura, capotreno sul regionale 12042, è stato ferito da due passeggeri alla stazione di Genova Rivarolo. Dopo aver chiesto loro il biglietto, Fares Kamel Salem Alshahhat, 21enne egiziano, e una ragazza di 16 anni, avrebbero reagito violentemente. Secondo le indagini, la giovane ha iniziato insultando e aggredendo Ventura, che successivamente è stato accoltellato dal ragazzo. L’uomo era munito di un’asta estensibile, che, come riferito ai carabinieri, portava per difesa personale ma che non avrebbe utilizzato durante l’attacco.

Le parole di Luigi Corradi di Trenitalia

L’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, durante un’audizione alla Camera, ha confermato la notizia delle dimissioni di Ventura e ha assicurato un monitoraggio costante delle sue condizioni: “La notizia positiva è che sta bene e ha 14 giorni di prognosi, che servono soprattutto per verificare il rimarginare della ferita e togliere i punti.”

Lo sfogo della moglie su Facebook

La moglie del capotreno, Daniela Ventura, ha condiviso su Facebook le proprie emozioni, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto: “Non avrei mai pensato che essere la moglie di un capotreno fosse così a tratti pieno di palpitazioni.” Nel post ha evidenziato anche le sfide personali che la famiglia affronta, con due figli e la madre di Daniela, affetta da Alzheimer da otto anni.

Ha concluso esprimendo la sua preoccupazione per la sicurezza del marito: “Vedere quella foto di lui a terra è stato devastante. Incassiamo le ferite nel corpo e anche un po’ nell’anima, ma possiamo dire che passerà.”