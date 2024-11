Pomeriggio Cinque, Francesco Chiofalo “Ecco come ho fatto a pagare 100 mila euro di interventi estetici”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, Francesco Chiofalo ha raccontato il percorso che lo ha portato a sottoporsi a vari interventi estetici finanziati dalle agenzie di moda.

Gli interventi e la trasformazione fisica

Francesco Chiofalo, noto per la partecipazione a Temptation Island, ha spiegato come e perché si è sottoposto a molteplici operazioni estetiche negli ultimi anni: dalla mascella agli occhi, fino al naso e ai denti. Sebbene sia emerso che il costo complessivo degli interventi si aggiri sui 100 mila euro, Chiofalo ha chiarito che a finanziare questi interventi non è stato lui.

La rivelazione: interventi finanziati dalle agenzie

Durante l’intervista, Chiofalo ha dichiarato: “Sono vittima di un sistema sbagliato che parte dal mondo della moda. Io facevo il fotomodello, e all’epoca era essenziale avere parametri perfetti del viso, senza Photoshop.” Chiofalo ha spiegato che erano le stesse agenzie a coprire le spese degli interventi estetici: “Quando leggete 100 mila euro di interventi, non è che li ho pagati io. Era la mia agenzia che mi diceva: ‘Dobbiamo rifare i denti.’”

Il peso psicologico del settore della moda

Chiofalo ha sottolineato il lavoro psicologico svolto sui modelli e modelle, dichiarando: “Noi fotomodelli veniamo chiamati come artefici di tutto questo ma in realtà siamo vittime.” Davanti all’affermazione di Collovati che ha insinuato come il cambiamento fosse dovuto a una mancanza di accettazione, Chiofalo ha risposto: “Non mi ha costretto nessuno, ovvio. Non c’è una vera imposizione, ma è una cosa non detta.”