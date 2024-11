Bimbo di 12 anni cade dal balcone di casa al quarto piano, è ricoverato in gravi condizioni

0 Condivisioni Facebook Twitter

A Tortoreto, un bambino di 12 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo una caduta dal quarto piano. I Carabinieri indagano sulle cause dell’incidente.

La caduta e i primi soccorsi

Il drammatico incidente è avvenuto in una palazzina sul lungomare sud di Tortoreto, vicino a piazza Caduti di Nassiriya. Il bambino, caduto dal balcone del quarto piano, è stato subito soccorso da alcuni passanti. In seguito sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nereto e il personale del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero.

Ricovero all’ospedale di Teramo

Il bambino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. Al momento, le sue condizioni destano preoccupazione, e il personale medico sta effettuando tutti gli interventi necessari.

Le indagini dei Carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, in casa era presente solo la madre del minore, che è subito accorsa dopo aver sentito il rumore della caduta. I Carabinieri di Alba Adriatica stanno esaminando l’accaduto e non escludono alcuna pista, né l’incidente né l’ipotesi di un gesto volontario. Come parte delle indagini, verranno analizzati anche i dispositivi informatici utilizzati dal bambino per chiarire le circostanze del tragico evento.