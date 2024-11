Iago Garcia eliminato dal Grande Fratello, viene informato dell’alluvione a Valencia, “Dispiaciuto e commosso, ho amici lì”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Eliminato con il 21,1% delle preferenze, Iago Garcia lascia il Grande Fratello di Alfonso Signorini e apprende della tragedia in Valencia che ha causato oltre 200 vittime.

L’eliminazione dal reality e il ritorno in Spagna

Durante la puntata del 4 novembre, Iago Garcia ha abbandonato la casa del Grande Fratello dopo aver ricevuto il minor numero di voti al televoto. Nonostante l’eliminazione, l’attore ha dichiarato sui social di essere soddisfatto della sua esperienza, affermando: “Sono molto felice del vostro amore, del vostro affetto che ho sentito tutti i giorni trascorsi là dentro. Non me ne frega più di tanto della mia uscita. Credo che sia un po’ destino.”

La commozione per l’alluvione a Valencia

Appena uscito dalla casa, Garcia ha appreso dell’alluvione che ha colpito Valencia, la sua città, causando la perdita di oltre 200 vite. Profondamente toccato, l’attore ha condiviso un pensiero per le vittime: “Sono molto dispiaciuto per ciò che è successo a Valencia. Sono veramente commosso. Ho molti amici là. Quando arrivo, chiamerò tutti loro per vedere se le famiglie stanno bene.” Garcia ha concluso con un messaggio sull’importanza di vivere ogni giorno al massimo: “Questo ti fa pensare all’importanza dell’attimo, proviamo a vivere il giorno e a goderlo al massimo come se fosse l’ultimo.”

Riconoscimenti e ringraziamenti

Nel suo messaggio di ringraziamento, Garcia ha menzionato diverse figure del programma, tra cui Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici, e Rebecca Staffelli. L’attore si è detto grato per il supporto ricevuto dal pubblico italiano, a cui ha rivolto parole di affetto prima di fare ritorno in Spagna.