Studente muore a 16 anni dopo un malore improvviso a scuola, il dolore della madre “Francesco è volato in cielo”

Il malore improvviso durante l’intervallo

Francesco Bettoni, studente di 16 anni del corso di termoidraulica presso l’istituto Cr.Forma di Cremona, è morto ieri, martedì 5 novembre, a seguito di un arresto cardiaco improvviso. Durante l’intervallo, intorno alle 11:10, Francesco ha perso conoscenza cadendo sulle scale. I suoi professori, primi a intervenire, hanno tentato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, ma la situazione si è rivelata subito critica.

Trasferimento in elisoccorso e disperati tentativi di salvataggio

Al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno deciso il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Civili di Brescia, dove lo studente è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante l’immediato intervento medico e l’ausilio delle macchine, nel pomeriggio è arrivata la notizia più tragica: Francesco non ce l’ha fatta. La madre ha comunicato il lutto ai genitori degli altri studenti attraverso un messaggio commovente: «Il mio Francesco è andato in cielo».

Una comunità in lutto e il gesto di generosità dei genitori

Francesco viveva a Casanova del Morbasco, frazione di Sesto ed Uniti, e frequentava anche l’oratorio locale come animatore, una figura molto amata da amici e conoscenti. La sua morte ha lasciato la comunità in uno stato di shock e incredulità. Nonostante il dolore, i genitori hanno compiuto un gesto di estrema generosità decidendo di donare gli organi del figlio, un atto che permetterà ad altre vite di continuare.

Il ricordo di un giovane amato da tutti

Il nome di Francesco resterà nel cuore di chi l’ha conosciuto, descritto da molti come un ragazzo solare e altruista. Ora, il dolore di amici, compagni di classe e insegnanti si mescola al ricordo di una vita spezzata troppo presto, ma che ha lasciato un segno profondo nella comunità.