“La Talpa” fa il botto di ascolti al debutto, promossa dal pubblico Diletta Leotta

La nuova stagione de La Talpa ha esordito su Canale 5, portando con sé un significativo numero di telespettatori e nuovi colpi di scena nella trama.

Esordio di La Talpa con ascolti significativi

La prima puntata della nuova edizione de La Talpa è andata in onda ieri sera su Canale 5, presentata per la prima volta da Diletta Leotta senza l’ausilio di inviati. Il programma ha registrato 2.250.000 telespettatori, corrispondente a un 14,04% di share. In contemporanea, Rai1 ha trasmesso il film Un Padre, che ha raggiunto 2.706.000 spettatori e il 15,1% di share. Da segnalare anche l’ultima puntata di Se Mi Lasci Non Vale su Rai2, con 191.000 telespettatori e un modesto 1,2% di share.

La Talpa | Ascolti e categoria

La programmazione della prima puntata ha evidenziato la competizione serrata tra i vari canali. Ecco i risultati in dettaglio:

1^ puntata: 2.250.000 telespettatori, 14,04% di share.

Concorrenti in gioco

Tra i volti noti che partecipano a questa edizione troviamo:

Alessandro Egger

Andrea Preti

Andreas Muller con Veronica Peparini

con Elisa Di Francisca

Gilles Rocca

Lucilla Agosti

Marco Melandri

Marina La Rosa

Orion Ichaki

Vittime de La Talpa

La prima eliminazione ha colpito Ludovica Frasca, la quale è stata scelta come prima vittima del gioco. La notizia è stata riportata su Twitter dalla pagina ufficiale di Mediaset Infinity.

Non mancano provocazioni e nuovi sospetti, promettendo così un’evoluzione avvincente per il prossimo episodio, il quale sarà trasmesso martedì prossimo, sia su Canale 5 che in streaming su Mediaset Infinity.

Le aspettative per la prossima puntata sono alte; la concorrenza si fa sempre più agguerrita e gli spettatori sono in trepidante attesa dei prossimi sviluppi.