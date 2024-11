Bari, chi era Antonio Maria Seripierri, il cantante conosciuto come “Il gigante buono”, morto a 54 anni per un incidente stradale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Antonio Maria Seripierri, noto come U’ Bronx, perde la vita in un incidente stradale: Polignano piange il cantautore dal sorriso luminoso.

Incidente mortale sulla complanare di Polignano a Mare

Tragedia questa mattina, 6 novembre, alle prime luci dell’alba, nei pressi della complanare verso Monopoli, nella periferia di Polignano a Mare. Il cantautore polignanese Antonio Maria Seripierri, conosciuto con il nome d’arte U’ Bronx, è morto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Ford Fiesta. Il 54enne viaggiava da solo quando, per ragioni ancora da accertare, è finito fuori strada andando a impattare contro un muretto.

Soccorsi e gestione del traffico

L’incidente, avvenuto intorno alle sei del mattino, ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas per ripristinare la viabilità e gestire il traffico, mentre i carabinieri stanno indagando per chiarire le cause dello schianto. Tra le ipotesi, un possibile malore improvviso o una distrazione.

Il ricordo del “gigante buono” sui social

La notizia della morte di Antonio Maria Seripierri ha suscitato un’ondata di commozione tra amici e fan. “Addio gigante buono” è uno dei tanti messaggi apparsi sui social per ricordare il musicista. Tra i più sentiti, quello del trombettista Vito Pietro, con cui Seripierri aveva collaborato per l’album “L’uomo chitarra”: “Non ho parole, la tua musica resterà per sempre nel mio cuore”.

Molti lo ricordano per il suo talento e il suo carattere solare: “Un ragazzo meraviglioso, un genio della chitarra, il sorriso di chi amava la vita”, scrive un amico. Su Youtube, alcuni fan hanno condiviso le sue canzoni, tra cui le tracce del suo album: “Sei brani che racchiudono tutto il suo amore per Polignano a Mare”.